Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал тех, кто от него не отписывается. По словам, многие грозятся из-за разных постов, но так этого и не делают, у аккаунта всё больше подписчиков, как сообщает VistaNews.

По мнению Сергея Шнурова, такие люди – это «пустозвоны». Певец отметил, что они пишут много «громких и справедливых заявлений», но так ничего и не делают. Шнуров с ехидством отметил, что это можно сравнить с реакцией на «Ленинград» - группу многие называют «ужасом», но потом оказывается, что прекрасно знают тексты практически любой песни.

Артист подчеркнул, что работа у него «грязная». Шнур – это не просто сокращение от фамилии, а чуть ли не особая миссия, и он оправдывает свою репутацию в связи с харизмой и необычным репертуаром. Хотя, как считают фанаты, всё больше в речах певца стала проявляться сентиментальность, а не привычные ему грубые манеры.