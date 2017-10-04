Сценариста фильмов о Джеймсе Бонде Пола Хаггиса обвинили в изнасиловании

Сценариста двух фильмов о Джеймсе Бонде Пола Хаггиса обвинили в сексуальных домогательствах. Сообщается, что против режиссера и сценариста подали заявления в полицию сразу несколько женщин, заявив об изнасиловании.

Как сообщают американские СМИ, на Хаггиса в суд подали сразу три женщины. Одна из них заявила, что режиссер принуждал ее к оральному сексу, после чего изнасиловал, вторая - что он требовал секса, однако она сбежала, и третья отметила, что сценарист удерживал ее руки и насильно целовал.

Все потерпевшие заявили, что данные инциденты произошли в период с 1996 по 2015 год. Они отметили, что в тот момент они работали в сфере шоу-бизнеса, а Хаггис приглашал их обсудить профессиональные моменты в уединенном месте.

Адвокаты самого Пола Хаггиса заявили о том, что сценарист никогда никого не насиловал, именно поэтому он подал встречный иск, обвинив якобы потерпевших женщин в клевете и потребовав в качестве моральной компенсации 9 миллионов долларов.