The playlist назвал лучшие фильмы 2017 года, которые мало кто смотрел

Издание The playlist опубликовало рейтинг лучших фильмов ушедшего, 2017, года, которые мало кто видел. В списке как российские, так и иностранные ленты.

В рейтинге оказались такие проекты киноиндустрии, как "Пляжные крысы" Элизы Хетман, "Леди Макбет" Уильяма Олдройта, "Ужин" Орена Мувермана, "Моя счастливая семья" и ряд других. Необходимо отметить, что авторы рейтинга внесли в него и ставшую известной кинокартину "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Она уже является обладателем наград Европейской киноакадемии, а ныне претендует на "Оскар" и "Золотой глобус".

Также несколько слов можно оставить и о грузинской кинокартине "Моя счастливая семья". Премьера фильма прошла зимой минувшего года в США на международном фестивале независимого кино. Лента получила огромную популярность и внимание американских СМИ. Некоторые журналисты охарактеризовали картину "одной из лучших" в году, а обозреватель "Голливуд репортер" Джордан Минтзер сопоставил ее с фильмами Вуди Алена и греческой драмой.