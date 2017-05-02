Участница Comedy Woman превратилась в сутенёра в Нью-Йорке

Участница комедийного дамского шоу Comedy Woman Марина Федункив превратилась в сутенёра в Нью-Йорке из-за местной моды, как сообщает VistaNews.

Звезда показала снимок с площади Таймс-сквер, пояснив, что решила отдохнуть от работы и посетить магазины. Марина Федункив хотела выглядеть, как современная богатая жительница Нью-Йорка, однако местные консультанты одели её совсем иначе. В итоге, по мнению знаменитости, вышло нечто, напоминающее или сутенёра из Бруклина, или Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!»

Подписчики шутку Марины Федункив оценили, потому образ приняли хорошо. Также они стали просить её привезти им какие-то необычные тематические подарки, вроде «волосатых валенок».