Дана Борисова позвонила маме, чтобы помириться

Телеведущая Дана Борисова решительно настроена на возвращение своей жизни в нормальное русло. Кроме времяпровождения с дочкой, Борисова постаралась помириться с мамой по телефону.





Теледива рассказала об этом в посте на своей странице в Instagram, передают журналисты «Версия Инфо». «Кстати, перед Новым годом позвонила мамочке, и мы постарались помириться», - написала Борисова под длинной рекламой визажистов.



Такое упоминание о маме «между прочим» вызвало негодование некоторых поклонников телеведущей. «Нет дороже собственных детей и Мамы! Надо чаще писать про чувства, а не про бровки. Мы уже с ними видео видели», - пишет одна из поклонниц. Фанаты отметили, что в последнее время Дана стала лучше выглядеть, а в её глазах появился здоровый блеск. Они пожелали ей быстрее обелить своё имя и вернуть отношения с семьёй.