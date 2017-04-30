Ким Кардашьян продемонстрировала оголенную "пятую точку"

Известная армяно-американская модель Ки Кардашьян показала подписчикам свою голую "пятую точку". Кадр она опубликовала на свроей странице в Instagram.

На изображении видно, как Кардашьян находится на белоснежной постели в одном нижнем белье и прикрывает свою грудь руками. Минусом данной фотографии можно назвать посредственное качество, так как фотосъемка, судя по всему, проводилась в домашних условиях, потому и рассмотреть лицо Ким довольно проблематично.

Поклонники Кардашьян оказались в восторге от нового изображения своего кумира. Они написали ей ряд комплиментов за хорошую фигуру, посчитав ее идеальной и соблазнительной. Уже спустя 30 минут после публикации фотоснимок набрал четыре сотни тысяч лайков и огромное количество комментариев от фолловеров, восхищающихся Кардашьян.