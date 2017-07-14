Сергей Лазарев рассказал, почему любит новогодние праздники

Популярный исполнитель Сергей Лазарев рассказа, почему любит новогодние праздники. По данным новостного издания HotGeo, всё дело оказалось в атмосферности Москвы в эти дни со множеством причудливых иллюминаций и ярмарок.

Лазарев с сожалением отметил, что из-за своей публичности не может полноценно проникаться всем этим. Однако компенсировать ему помогают новогодние концерты, телепроекты и игра в театре, где тоже присутствует новогоднее настроение. Оно несколько иное, однако, по словам Сергея Лазарева, также по-своему достаточно атмосферно.

Поклонники в ответ поблагодарили его за участие в телепроектах и прочем, потому что композиции артиста всегда их успокаивали. По мнению многих, даже грустить под песню Лазарева было всегда легче.