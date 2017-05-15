Сергей Дружко назвал главный секрет "Хайпа"

Отечественный ведущий Сергей Дружко, получивший большую популярность на просторах интернета, дал ответы на блиц-опрос канала RT. В том числе, к нему обратились с просьбой раскрыть одно из главных правил "Хайпа". "Делай, что должно, и будь что будет",- прокоментировал Дружко.

Телеведущий также рассказал, что совершенно не верит в присутствии жизни на Марсе и честно признался, что его самым любимым мемо о себе является "Да хранит вас Дружко". Слово "хайп", приобретшее в последнее время высокую популярность в сети, в буквальном смысле переводится с английского как "шумиха, ажиотаж".

В Рунете этим словом объясняют высказывание, набравшее большой популярности в сети.