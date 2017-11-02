Леди Гага планирует исполнить гимн ЧМ-2018 в России

Певица Леди Гага планирует исполнить официальный гимн Чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Так сообщает издание "ВладТайм".

Продюссер певицы Надир Хаята, известный под псевдонимом RedOne, рассказал, что лично создал композицию, которая может стать музыкальным символом ЧМ-2018. В связи с этим организатор уже отправил в FIFA соответствующую заявку и ожидает ответа. Надир Хаята отметил, что если песню не утвердят - Леди Гага всё равно будет её исполнять. Во всяком случае, так она пообещала своему продюссеру.

Известно, что ранее под под авторством Надира Хаята уже выходили гимны для футбольных Чемпионатов мира. В 2006-м Шакира исполнила его песню "Bambоо", а в 2014-м рэпер Pitbull и Дженнифер Лопес пели "Мы не одни".