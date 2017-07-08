Ольга Серябкина рассказала, почему однажды час просидела в бассейне

Солистка SEREBRO Ольга Серябкина поделилась с фолловерами секретом: почему она однажды была вынуждена час провести в бассейне и без чего не уедет на гастроли.





Как оказалось, причина всех трагедий, которые могут произойти с девушкой в пути, являются простые тапочки. Без них певица не может ступить на пол – она становится обездвижена, рассказывают журналисты «Версия Инфо». В социальной сети Серябкина также рассказала забавную историю: кто-то спрятал её тапочки, пока она купалась в бассейне, из-за чего ей пришлось ещё 60 минус пробыть в воде. Позднее обувь ей вернули. Эта привычка становится причиной многих шуток.



Другое отношение у неё сложилось с иностранной поверхностью. Находясь в отпуске на Бали, девушка спокойно передвигается по пляжу босяком. «Но этой земле я очень доверяю. Здесь не боюсь быть босой. И наоборот люблю. Какое-то волшебство» - пишет Ольга. Фанаты предположили, что дело в менталитете людей, которые следят за окружающей средой, поэтому там ходить босыми ногами можно всегда.