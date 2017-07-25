Анастасия Волочкова «телепортировалась» на Мальдивы из Москвы

Балерина Анастасия Волочкова совершила перелёт из Москвы на Мальдивские острова в одной и той же позе.





Артистка опубликовала на своей странице в Instagram интересное фото, которое заставляет подумать о существовании телепорта. На острова Волочкова прибыла в той же позе, в том же платье и с тем же букетом белых роз, с которыми покидала столицу. Последнее время Анастасия с нескрываемой иронией относится к негативу в её сторону. Вот и к этому посту в соцсети она решила закрыть комментарии.





Позднее Анастасия Волочкова поделилась следующей фотографией с открытыми комментариями. В них подписчики пожелали ей хорошо отдохнуть и проверить, нет ли за кроватью в номере камер. Однако некоторые комментаторы решили, что сначала артистке нужно было привести себя в порядок, а затем фотографироваться для социальных сетей.