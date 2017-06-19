У британской травести-дивы слетело платье во время выступления

Британская травести-дива Кортни Акт, более известная как Шейн Дженек, опозорилась на телевидении. Когда она спускалась по лестнице на сцену, то случайно споткнулась и оборвала часть платья, показав все свои пикантные части тела.

Телеведущая шоу, на которое пришла Шейн Дженек, также была шокирована. Травести-дива стала просто убегать со сцены, прикрываясь упавшим платьем. Аналитики сообщают, что у британского шоу в результате поднялись рейтинги, ведь зрители в прямом эфире смогли увидеть пикантные части тела Шейн Дженек.

После этого девушка не покинула сцену, а вернулась к своим близким друзьям, которые всячески пытались поддержать Кортни Акт. Стоит отметить также, что в Британии это не первый случай. Некоторые обвинили травести-диву в попытке получить популярность, даже таким чёрным методом. Но сама Дженек всячески отрицает это.