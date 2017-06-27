Бузова порадовала фанатов голой грудью и любовью к чтению

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на отдых в Дубай. Оттуда она продолжает радовать фанатов, публикую довольно откровенные снимки. На этот раз Бузова показала грудь и поинтересовалась любимыми книгами фанатов.

На своей странице в социальной сети Бузова часто публикует провокационные и довольно соблазнительные снимки, на которых она предстает перед почитателями ее таланта во всей красе. Неоднократно телеведущая делилась фото своего обнаженного тела, демонстрировала грудь, бедра и длинные стройные ноги.

На этот раз она опубликовала фото на шезлонге, продемонстрировав фанатам свою грудь. Бузова отметила, что она вышла из номера уже после того, как солнце скрылось, и решила немного полежать на шезлонге и отдохнуть. Телеведущая отметила, что всегда во время отдыха она не знает, чем себя занять, тогда как во время работы только и мечтаешь о долгожданном отпуске. Также она посетовала на то, что ей хотелось бы больше читать не только в самолете, и попросила фанатов подсказать какие-нибудь интересные книги.

Многие тут же принялись хвалить Ольгу Бузову и радоваться, что остались в России еще люди, которые любят читать. Другие же стали советовать телеведущей книги, среди которых оказались "Сон" Стивена Кинга, "Любовь во время чумы", "Мастер и Маргарита" и даже "Гарри Поттер".