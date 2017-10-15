Адриано Челентано отмечает свой юбилей

Популярный во многих странах мира итальянский музыкант, певец и актер Адриано Челентано отмечает свой 80-летний юбилей. Год тому назад музыкант также отпраздновал 60 лет с момента своего первого выступления.

Как информирует ТАСС, именинник маловероятно выйдет на публику, в связи с тем, что любимец миллионов уже долгое время является затворником и последний раз радовал своих поклонников на сцене в 2015 году, будучи на одном из ток-шоу, а последний концерт он давал в 2012 году- спустя 18 лет перерыва.

Но работа над творчеством не прекращалась, так Челентано работал над новыми дисками . Последний из, которых "Le migliori" 2016 году и получивший статус платинового.