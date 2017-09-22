Киноакадемия США запустила голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

5 января киноакадемия США запустила голосование для определения кандидатов на престижную кинопремию "Оскар". Об этом объявили в издании Gold Derby.

Возможность подать заявку сохранится в течение восьми дней - до 12 января. Организаторы отметили, что за награду могут побороться создатели 341-й полнометражной художественной картины.

Среди иноязычных продуктов рассматриваются фильмы, снятые мастерами из 92-х страны. Девять иностранных картин уже одобрили. Россия представила для участия работу Андрея Звягинцева под названием "Нелюбовь", которая уже вошла в список отобранных.

Руководство "Оскара" намерено объявить всех утверждённых конкурсантов 23 января. Заключительные выборы лучших киноделов продлится с 20-го по 27-е февраля. Результаты обнародуют 4 марта в Лос-Анджелесе во время 90-й церемонии награждения.