Поклонники похвалили Гагарину и Лазарева за снежных ангелов

Поклонники похвалили Полину Гагарину и Сергея Лазарева за новый зимний флешмоб – забаву со снежными ангелами. Артисты начали передавать эстафету друг другу, как сообщает VladTime.

Полина Гагарина представила в Instagram GIF-изображение, на котором раскинулась на снегу, водя руками, чтобы сделать ангела. Сергей Лазарев поддержал это, подтвердив, что в ближайшее время сделает фотографию-ответ.

Поклонникам Полины Гагариной такое креативное развлечение понравилось. Правда, они несколько расстроились, что певица легла на снег буквально вскоре после того, как вылечилась от насморка. Некоторые подписчики расстроились, что у них много грязи, и совсем нет снега, потому они такие изображения делать не смогут. Один поклонник шутя сообщил, что организует новый флешмоб, покупавшись в луже.