Поклонники раскритиковали Водонаеву за отсутствие новогодних фото

Российская телеведущая и певица Алёна Водонаева была раскритикована поклонниками за отсутствие новогодних фото в её блоге. Девушка оправдалась, показав свои фото с Бали, где она сейчас и отдыхает.

Водонаева акцентировала внимание на том, что за всё лето у неё в профиле было лишь одно удачное фото. Во время новогодних праздников её Instagram-аккаунт не пополнялся символическими публикациях с фото в праздничных нарядах. Водонаева оправдалась, показав снимки из бассейна.

«Когда в наличии всего одно фото в купальнике за все время, это повод срочно исправлять ситуацию. Тем более у меня с собой так много красивых купальников», - написала известная российская телеведущая. Водонаевой пожелали хорошо отдохнуть на Бали, где она сейчас и находится, а также попросили выкладывать больше снимков, сделанных на курорте.