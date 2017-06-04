Светская львица Демидова рассказала о внезапной смерти мужа‍

Светская львица и известная спортсменка-любительница Виктория Демидова сообщила о внезапной смерти мужа, с которым они пробыли вместе порядка 12 лет. Печальная новость появилась в ее профиле Instagram.

Никто из подписчиков страницы фотосервиса Виктории Демидовой не ожидал, что та опубликует сообщение подобного рода. И лишь 18 часов назад она написала, что со дня смерти ее любимого мужа прошло уже 40 дней. Она объяснила, что врачи диагностировали у него тромбоэмболию, спасти его не удалось. По сообщению светской львицы видно, что она до сих пор находится в недоумении из-за случившегося. Она рассказывает, что обращалась с вопросами к батюшке, однако тот сказал, что грех спрашивать у Бога, почему это случилось. Виктория Демидова с глубокой печалью вспоминает мужа как лучшего друга и признается, что его ей никто не сможет заменить.

Все эти обстоятельства вводят светскую львицу в уныние. Тем не менее, она пытается совладать с собой, ведь у нее подрастает сын, которому она должна подавать ему пример. По словам Демидовой, она постарается вырастить из него такого же достойного человека, каким был и его отец.