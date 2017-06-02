Дана Борисова отпразднует Рождество в мужском монастыре

Знаменитая телеведущая Дана Борисова, которая недавно приехала из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости, планирует встретить Рождество в мужском монастыре. Там она побывает на могиле старца Ипполита, который в свое время многих людей излечил от различных зависимостей.

Как рассказала Борисова на своей странице в соцсети, на Рождество она отправится в Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, который расположен в Курской области. Там она намерена посетить могилу старца Ипполита, который при жизни лечил людей от зависимостей, помолиться и попросить его помочь ей справиться с данным недугом. Она отметила, что просто хочет побывать в данном монастыре и тихо встретить праздник.

Также Борисова рассказала фанатам, что ей удалось встретиться с дочерью Полиной и она своими глазами смогла увидеть, как девочка изменилась. Она отметила, что дочери про нее много "хорошего" рассказывает ее бывший муж, с которым сейчас и проживает ребенок. Поклонники поддержали Дану Борисову и отметили, что стоит надеяться только на лучшее, скоро ее посетит счастье и ребенок простит маму и вновь будет с ней.