Экс-супруг алкоголик забирает сына у Натальи Штурм

Артистка Наталья Штурм поделилась семейными проблемами в последнем интервью. Она рассказала, что ее экс-супруг страдает от алкогольной зависимости и хочет увезти от нее сына в Смоленскую область, где занимается сельский хозяйством.

Наталья Штурм рассказала, что ее супруг злоупотребляет алкоголем, и из-за этого разрушается их брак. В результате ссоры мальчик вынужден находиться с родителями по отдельности, что плохо влияет на воспитание мальчика.

Бывший муж Натальи очень часто наведываться в Смоленскую область и забирает с собой сына на четыре и больше дней. На данный момент 13-летний мальчик находится у папы, именно поэтому звезда очень беспокоиться за его здоровье. Наталья Штурм даже согласна пойти на контакт с бывшим мужем, но он отказывается от разговоров которые касаются ребенка. Подросток сейчас обучается в Ломоносовском лицее, и за обучение платит именно отец.

Мужчина якобы может оставить мальчика на неделю одного и уехать по делам. Также он нанимает репетиторов по математике, чтобы подтянуть знания школьника. В данный момент Наталья пребывает в Испании, где улаживает финансовые вопросы.