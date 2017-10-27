Киностудию Вайнштейнов готовят к продаже

На стадии завершения находится сделка по продаже студии Weinstein Co., созданная двумя братьями Харви и Бобом Вайнштейнами. Об этом сообщает the Wall Street Journal, ссылаясь на источники, имеющие отношения к переговорам. Стоимость сделки будет в районе 500 млн долларов.

Около пятидесяти процентов от стоимости сделки – 250 млн – уйдет в счет долгов киностудии. Информаторы газеты сообщают, что нынешние хозяева студии не увидят за нее никаких наличных. Инвесторы приняли решение выставить киностудию на торги после начала у нее финансовых проблем в связи с крупным скандалом.

В позапрошлом году пара женщин выдвинули обвинения в адрес Харви Ванштейна в сексуальных домогательствах. В середине осени продюсер был уволен из своей компании, на него были поданы многочисленные иски в суд. Крупные инвесторы начали отказываться от совместного сотрудничества либо сильно ужесточили условия работы.