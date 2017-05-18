Волочкова на шпагате скатилась с лестницы

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой популярен уже на всю планету. И на этот раз телезвезда скатилась с мраморной лестницы.

Анастасия Волочкова очень любит шокировать своих поклонников и каждый раз демонстрирует свой шпагат. На этот раз она показала этот акробатический этюд во время празднования Нового года.

Скандальная теледива решила похвастать своим фоловерам и недоброжелателям, что не утратила отличную форму. Анастасия Волочкова поделилась, как она с дочерью отдыхает во время новогодних каникул. Снимки с развлечений Волочкова опубликовал фотографию в социальные сети.

На видео изображено, как балерина на матрасе сидит на шпагате, и в этой странной позе съезжает с лестницы. Фотоснимок телезвезда прокомментировала, что только сейчас поняла, для чего в ее доме установлена лестница.

Фанаты скандальной теледивы завалили ее положительными комментариями, а недоброжелатели посчитали, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда скатывалась с лестницы, ведь в адекватном состоянии нормальный человек не станет так делать.

Анастасия Волочкова постоянно садится на продольный и поперечный шпагат в различных местах, которые для этого совсем не предназначены.