Ани Лорак в Мексике показала "стальной" пресс

Знаменитая исполнительница Ани Лорак после праздничных выступлений отправилась в Мексику, чтобы немного передохнуть. Оттуда она соблазняет своих фанатов снимками в купальнике, демонстрируя сексуальные формы и "стальной" пресс.

Как известно, Новый год Ани Лорак встретила на сцене со своими коллегами. У нее выдалось множество утомительных выступлений, после которых она решила немного отдохнуть и отправилась в Мексику. Там певица наслаждается теплым солнцем и греется на песке, не забывая радовать фанатов новыми фотографиями. На этот раз она опубликовала снимок в купальнике, поразив поклонников своим прессом. На фото Ани Лорак запечатлена на фоне пальм и песка, на ней надет зеленый купальник, шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки. В комментарии под снимком она написала, что хочет получить немного солнца перед концертами и главным шоу года "Дива".

Мужчин сразу же поразили шикарные формы исполнительницы, а также ее "стальной" пресс. Поклонниц заинтересовало, как певице удалось за столь короткий срок вернуться в форму после праздников. Ани Лорак отметила, что даже во время празднований соблюдает диету и не позволяет себе ничего лишнего, она ест только то, что помещается в сложенные ладошки, и иногда может побаловать себя кусочком черного шоколада.