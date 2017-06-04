Ольга Бузова призналась в своей частой лжи

После сообщений о своей болезни Ольга Бузова продолжила выкладывать в своем Instagram посты с откровенными признаниями и рассказала, что ей приходится врать о счастье и внутреннем состоянии. Певица опубликовала запись с размышлениями о лжи и ее смысле в жизни людей.

По словам Ольги Бузовой «мы все врем». Певица посвятила свой пост размышлениям о лжи и призналась, что многие врут лишь из необходимости и привычки. Так, утверждает Бузова, все врут о своих чувствах, о внутреннем состоянии и том, что им не больно.

На самом же деле, подытожила Бузова, ложь используется как удобный метод, который приводит к тому, что человек удачно скрывает эмоции и прячет истинные чувства за наигранной улыбкой. В комментариях пользователи согласились с певицей и отметили, что действительно порой проще солгать и не объяснять всему мир причину грусти.

Как стало известно ранее, Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем. Певица призналась в усталости и в том, что ее организм с трудом справляется с плотным графиком и постоянными концертами. Особое внимание Бузова уделила словам благодарности к тем, кто помогает ей справиться со сложностями и поддерживает ее в трудную минуту.