Священник из «Дома-2» страдает от неразделенной любви

Вальтер Соломенцев в апреле прошлого года попал на проект "Дом-2". Он является бывшим священником, однако не славится праведными поступками. Недавно он признался, что страдает от того, что его возлюбленная Олеся не разделяет его чувств.

Вальтер Соломенцев за короткое время чуть ли не стал одним из самых узнаваемых участников скандальной телестройки. Все дело в его прошлом, а конкретно в том, что раньше он служил при православной церкви священником. Само его участие в скандальном проекте кажется аномалией, однако молодой человек признается, что потерял веру в Бога, а также уже какое-то время снят с сана.

На шоу Соломенцев пришел вместе со своей новой подругой Олесей Лисовской, по его словам, чтобы проверить совместные чувства. Они вместе покинули его летом, когда бывшему священнику показалось, что их любовь является настоящей, да и девушка отвечала ему взаимностью. Однако, спустя время она отказалась от встреч с ним и сказала, что не любит его. После этих событий Вальтер Соломенцев не находит себе места и страдает от неразделенной любви. Он говорит, что можно завоевать сердце любой девушки, однако хочет, чтобы его возлюбленная пришла к нему сама.