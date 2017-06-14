55-летняя Деми Мур закрутила роман с 25-летним другом дочери

Голливудская актриса Деми Мур закрутила роман с мужчиной, который младше ее на 30 лет. СМИ сообщают о том, что ее новым избранником стал 25-летний музыкант Ник Джонас.

СМИ стали делиться информацией о том, что у 55-летней Деми Мур появился новый любовник. Несмотря на то, что все ухажеры Мур практически всегда были моложе ее, новый любовник превзошел все ожидания СМИ. Так, актриса закрутила роман с 25-летним другом ее дочери Румер, музыкантом Ником Джонасом. Журналисты отметили, что 30-летняя разница в возрасте у Мур и Джонаса доказывает то, что возраст является всего лишь цифрами, и он не может стать помехой настоящей любви.

Стоит отметить, что за плечами у Деми Мур три брака. Так, она была женой Эштона Катчера, а также 13 лет прожила вместе с Брюсом Уиллисом, с которым до сих пор сохранила дружеские отношения.