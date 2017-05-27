Рэпер Баста удивил поклонников сходством с Саакашвили

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный публике под псевдонимом Баста, опубликовал в своем профиле Instagram‍ интересное фото. На нем исполнителю около двадцати лет, он запечатлен сидящим у синтезатора в черном костюме.

Публикация на странице исполнителя в фотосервисе появилась примерно в 6 часов утра по московскому времени, чему очень удивились его подписчики. В целом, снимок им понравился, кто-то из них даже сказал: "вот это прикол с утрица" (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены). Репер фотографию не проккоментировал, однако ясно, что на фото запечатлен он - фанаты узнали его задумчивый взгляд. Он запечатлен, сидя за синтезатором в белой рубашке и черном костюме.

Многие в комментариях ассоциировали снимок с песней Басты "Выпускной", цитируя слова из нее "медлячок, чтобы ты заплакала", а кто-то даже сказал, что рэпер подозрительно похож на политика Михаила Саакашвили, с которым связано много конфликтов в Грузии и Украине.