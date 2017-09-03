Лолита едет с концертом в Барнаул

Знаменитая российская исполнительница Лолита Милявская посетит Барнаул с концертом. Во время выступления она исполнит для барнаульцев новые песни и хиты.

Как стало известно, 27 февраля 2018 года эпатажная певица Лолита приедет в Барнаул. Там она намерена выступить с концертом, познакомив барнаульцев с новыми песнями и хитами. Отмечается, что концерт Лолиты пройдет в театре Драмы, начало запланировано на 19:00. Билеты жители Барнаула приобретают уже сейчас, их стоимость варьируется от 1 800 до 4 800 рублей. В общей сложности концерт продлится два часа.

Стоит напомнить, что в прошлом году во время выступления в Крокус Сити Холле Лолита огорчила фанатов, заявив, что данное выступление является последним. Позднее она призналась, что просто пошутила и на самом деле певица не намерена покидать сцену.