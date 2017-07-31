Лера Кудрявцева похвасталась новогодними снимками с молодым мужем

Лера Кудрявцева похвасталась на своей странице в социальных сетях новогодним фото. Праздничную ночь теледива провела в компании самых близких людей и с молодым супругом.

На фотографиях 46-летняя теледива запечатлена в компании мамы, молоденького супруга и друзей. Судя по фотографиям, встреча праздника прошла в уютной домашней атмосфере с шашлыком на свежем воздухе.

Фанаты телезвезды Леры Кудрявцевой оставили массу положительных комментариев, они поздравили Кудрявцеву с праздником и отметили, что у них отличная семья.

Очень многие обратили внимание, что на фоне молодого супруга Лера Кудрявцева стала выглядеть намного моложе и теперь напоминает 16-летнюю девочку. Леру Кудрявцеву похвалили за отличный внешний вид, а вот ее мужа, 30-летнего профессионального хоккеиста Игоря Макарова, пожурили за неряшливость.

Все комментаторы сошлись на том, что они оба выглядят очень гармонично и пожелали счастья молодоженам в наступившем году Желтой собаки. Опубликованный фотоснимок буквально за считанные часы набрал более 125 тысяч лайков.

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева опубликовала снимок в нежно-голубом бикини.