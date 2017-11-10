Малахов расстроился из-за развода Джигарханяна и Цымбалюк

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов назвал главные события 2017 года. Он заявил, что развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской стал главным событием, которое расстроило телеведущего.

Во время интервью Малахов назвал главные события прошедшего 2017 года. По его словам, на первом месте оказалось рождение сына у телеведущего, затем развод Джигарханяна и Цымбалюк, певческая карьера Ольги Бузовой, день рождения журнала "СтарХит" и, конечно же, Диана Шурыгина.

Малахов отметил, что больше всего в 2017 году его расстроил развод народного артиста и пианистки. Ему стало грустно от того, что пара распалась, ведь их отношения были полностью пропитаны романтикой. Он рассказал, что Джигарханян и Цымбалюк прожили в гражданском браке 15 лет и только в 2016 году решили пожениться. Спустя год после свадьбы их отношения начали рушиться, поступали взаимные обвинения, в результате, они развелись.

Малахов также отметил, что девушкой года стала Диана Шурыгина, которая на всю Россию рассказал свою историю об изнасиловании, после чего стала медийной личностью. Статус "певица 2017" по праву принадлежит Ольге Бузовой, так как телеведущая смогла не только принять участие во многих проектах, но и стать сольной певицей, выпустить коллекцию одежды и пережить развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.