В Сеть попали новые откровенные фото Майли Сайрус

Майли Сайрус активно выступает за естественную красоту и нередко демонстрирует свои небритые подмышки, на новых фото, которые попали в Сеть, своим принципам певица не изменяет. В весьма откровенных позах и без одежды Майли Сайрус показывает неприличные жесты и демонстрирует свое тело.

В Сеть попали новые «голые» фотографии Майли Сайрус. На снимках Майли Сайрус позирует без одежды, показывает небритые подмышки и неприличные жесты. Пользователи отметили, что Сайрус стала чрезмерно сильно показывать свою «естественную красоту».

На снимках она не скрывает и тех частей тела, которые не загорели при отдыхе у океана. Также пользователи заметили, что Сайрус перестала так тщательно следить за своей прической. На фотографиях у Сайрус видны черные отросшие корни, да и вся шевелюра не выглядит свежей.

Однако, снимки все равно наделали много шума. Поклонники и просто равнодушные к ее творчеству люди давно знают, чего стоит ожидать от Майли Сайрус. Ее провокационные выступления, откровенные клипы и фотографии приносят ей не только славу скандальной певицы, но и немалые гонорары. На концертах не бывает пустых мест и все хотят посмотреть, что же на этот раз сотворит Сайрус.