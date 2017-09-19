Павел Воля облысел после Нового года

Поклонники известного российского комика Павла Воли активно обсуждают кардинальные изменения во внешности артиста после Нового года. Отныне звезда Comedy Club стал полностью лысым.

Павел Воля решил в очередной раз эпатировать публику и побрился на лысо. Фото «обновленного себя» юморист выставил на своей странице в социальной сети Instagram. Правда, сам Павел Воля отметил, что побрила его жена, и он очень рад подобной смене образа.

Что касается реакции поклонников на такой кардиальный поворот, то не все подписчики Воли верят в реальность опубликованного фото: некоторые утверждают, что Павел Воля прибегнул к фотошопу, чтобы привлечь к себе внимание.

Так или иначе, в любом случае, комику не удастся долго скрывать правду.