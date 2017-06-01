Супруг Ксении Собчак написал стих о мести «сил» за танцы у православного храма

Актёр Максим Виторган, супруг ведущей и политика Ксении Собчак, написал стих о мести «сил» за танцы у православного храма. По его словам, она выразилась в прибавлении в весе после посиделок за праздничным столом, как сообщает VistaNews.

Артист опубликовал стихотворение в Instagram, упомянув в нём и интернет-пользователей, регулярно возмущающихся поведением Виторгана и Собчак в комментариях. Он пожелал всем «выправиться», а также порадовался, что можно отправлять некоторых подписчиков в чёрный список.

Фанаты с позитивом восприняли стихотворение Максима Виторгана, восхищаясь тем, что он сумел оценить ситуацию с таким юмором. Публикация получила большое количество лайков за очень короткое время.