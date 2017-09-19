Продюсер Сати Казановой займется «раскруткой» Гульназ Асаевой

Пока еще малоизвестная молодая исполнительница Гульназ Асаева станет подопечной продюсера, некогда «создавшего» Сати Казанову. Певица из Башкортостана будет выступать под псевдонимом Джаннат.

Молодая певица Гульназ Асаева, уроженка Башкирии, отправилась покорять Москву и уже достигла определенных успехов. Ей несказанно повезло, поскольку ее «раскруткой» займется продюсер известной Сати Казановой.

Кроме того, совсем скоро Гульназ Асаева выпустит свою первую композицию под названием «Укради», а выступать будет под именем Джаннат в восточном образе.

Сама Асаева утверждает, что не станет искоренять из своего репертуара песни на родном башкирском языке, но все же, в основном, будет петь на русском. Певица говорит, что по совету продюсера ей пришлось покрасить волосы в черный цвет.