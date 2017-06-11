Ксения Бородина поделилась фото «кукольной» дочери

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с фанатами новой фотографией своей младшей дочери, которую те приняли за куклу.





После рождения второй дочери Теи Ксения постоянно публикует её фотографии на своей странице в Instagram. Поклонники неоднократно замечали, что девочка растёт «сказочной», рассказывают журналисты «Версия Инфо». Под «сказочностью» они подразумевают необычную внешность малышки. Немножко пухлые щёчки и голубые глаза делают её похожей на куклу.



Поклонники постоянно пишут об этом в комментариях к фотографиям, а некоторые даже «угрожают», что хотят украсть такое чудо. Также ранее СМИ писали, что подписчики выразили недовольство тому, что Ксения больше внимания уделяет именно младшей дочке, забыв о старшей, которая появлялась чаще в профиле мамы.