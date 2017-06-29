Григорьев-Апполонов после смерти Яковлева лечил депрессию алкоголем

Экс-участник группы «Иванушки International» Андренй Григорьев-Апполонов после смерти Олега Яковлева лечил депрессию алкоголем. Об этом рассказывают российские СМИ.

Внезапная гибель бывшего солиста популярной поп-команды «Иванушки International» Олега Яковлева привела в шоковое состояние его коллегу по группе. Андрей Григорьев-Апполонов некоторое время был вынужден спасаться старыми, но не надежными способами. Он пытался притупить депрессивное состояние от потери приятеля и сестры употреблением алкоголя.

Так продолжалось до тех пор, пока он не взял себя в руки и не начал вновь отдаваться творческому процессу. Сейчас, по признанию артиста, жизнь входит в свою колею. В конце года певец записал еще две композиции и в ближайшее время он намерен посетить Индонезию, чтобы окончательно распрощаться с прошлым негативом и возвратиться на сцену. Григорьев-Апполонов уже анонсировал свои выступления перед поклонниками в 2018 году и готовится работать дальше.