Дочь Мадонны выступила за естественность, ее небритые подмышки увидел весь мир

На днях в Сети Мадонна поделилась фотографиями своей взрослой дочери Лурдес Марии Чикконе-Леон. Поклонников обескуражил вид небритых подмышек Лурдес и они сочли ее неухоженной и неопрятной.

Дети часто подражают своим родителям. Звездные дети тому не исключение. Мадонна всегда выступала за естественность и порой могла появиться без депиляции на обозрение публики. Также поступила и ее уже взрослая дочь Лурдес Мария Чикконе-Леон. Она без стеснения демонстрировала на фото с мамой своими небритыми подмышками. У многих такое поведение вызвало попросту отвращение и они посчитали девушку неопрятной и неухоженной.