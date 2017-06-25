Первый супруг Валерии начал пить таблетки из-за измены жены

Экс-супруг артистки Валерии, Леонид Ярошевскй написал книгу о певице. В ней он расказал, что когда узнал об изменах супруги, из-за стрессов начал употреблять таблетки.

Ярошевский на данный момент живет в Германии и трудится в музыкальной сфере. Он выпусти книгу об Алле Перфиловой, и назвал ее "Валерия: "паровоз" или Аткарска".

В своей книге Леонид пояснил, как видит брак с известной личностью, и высказал свое мнение. С его слов, первый потенциал в девушке увидел именно он. Тогда в 25 лет Ярошевский познакомился с девятиклассницей Аллой на конкурсе в Саратове, это был 1984 год. На то время он был достаточно известным в своем городе и искал солитску в джаз-группу.

Также псевдоним "Валерия" придумал Ярошевский. В своем издании он поделился сложной жизнью молодой группы, их развитием и то, как они поженились, а после свадьбы сразу переехали в столицу.

Но позже выяснилось, что Валерия собиралась уйти от супруга к Шульгину, и это стало настоящим ударом для Леонида. После он напился и наглотался таблеток. После разрыва мужчина собрал все свои личные вещи и переехал жить в Европу, так как не может проживать в одном городе с Валерией.