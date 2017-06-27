Наталья Фриске выложила в Сеть редкое фото с сестрой

Наталья Фриске выложила в Сеть редкое фото со своей знаменитой сестрой. На ней Жанна Фриске с родителями находится в Тайланде.

Семейство внезапно ушедшей из жизни Жанны Фриске продолжает находиться в шоковом состоянии. Но ее сестра Наталья Фриске решила порадовать отчаявшихся поклонников редким фотоснимком. Он был сделан в середине 90-х годов на популярном курорте Тайланда Паттайе. Тогда две сестры вместе со всей семьей отправились отмечать Новый год на берег Индийского океана.

Наталья Фриске вспомнила все обстоятельства тех далеких дней. Она рассказала, что из-за смены погодных условий и временного пояса подростки разболелись, однако это не помешало им весело встретить любимый праздник.

Напомним, что знаменитая российская певица Жанна Фриске скоропостижно скончалась от неизлечимой болезни два года назад. Ее сестра выкладывает трогательные снимки в Instagram людей, кто имеет онкозаболевания с просьбами о помощи.