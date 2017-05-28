Юлия Меньшова на новом снимке показала, как изменилась ее мама, актриса Вера Алентова

Актриса и ведущая Юлия Меньшова разместила новую семейную фотографию, на которой показала всю свою семью. Однако больше всего поклонники обратили внимание на маму телеведущей актрису Веру Алентову.

Юлия Меньшова предпочитает редко показывать своих родных в Сети и нечасто делится личной информацией. Однако в честь наступившего Нового года актриса решила сделать исключение и семейным фото поздравить своих поклонников с праздниками. На кадре изображены и родители Юлии, отец Владимир Меньшов и мать Вера Алентова.

Пользователи Сети стали сразу же критиковать Веру Алентову за перебор с пластическими операциями, которые перекроили лицо советской актрисы. Фанаты попросили 75-летнюю Алентову остановиться и больше ничего с собой не делать.