Бритни Спирс показала стройное тело в бикини

В своем Instagram-аккаунте певица Бритни Спирс показала поклонникам снимок с отдыха на побережье океана, звезда сфотографировалась со своими сыновьями – 12-летним Шоном и 11-летним Джейденом. Пользователи оценили фото почти в пол миллиона лайков и отметили, что Спирс в бикини удивила всех стройной фигурой.

Под снимком Бритни Спирс написала, что ей и ее «мальчикам» нравится теплая погода. Певица загорала в желтом бикини и большой шляпе с широкими полями. Спирс позирует на фоне песчаного побережья и без стеснения демонстрирует результат тяжелого труда – идеальное и подтянутое тело.

Пользователи отметили, что сыновья Спирс уже почти переросли свою мать и рядом с ними она выглядит как их сестра. Также поклонники, ошеломленные стройной фигурой Бритни Спирс, похвалили певицу за кропотливую работу над собой и указали, что на свои года она совсем не выглядит.

Певице пожелали удачи и счастья, похвалили за красоту. Менее чем за сутки пост собрал почти пол миллиона лайков и множество комментариев. Помимо слов о фигуре поклонники также пожелали Спирс семейного счастья и отметили, что «такая красотка достойна быть счастливой».