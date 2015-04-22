Леонардо ДиКаприо и Камила Моронне вместе отдыхали в Аспене

Леонадро ДиКаприо и Камилу Моронне застукали вместе после возвразщения из Аспена, где они отдыхали несколько дней. Артист и молоденькая маникенщица выходили из самолета, кроме того, с ними летали Тоби Магуйар и остальные их приятели.

Леонардо и Камила проводят очень много времени в компании друг друга, однако, отношения не подтверждают.

Еще в конце 2017 года в компании Леонардо стали наблюдать новую девушку. Очередной пассией артист выбрал молодую, красивую и очень перспективную модель Камилу Мороне.

В широких кругах о девушке пока не известно, но обозреватели из США пророчат ей большое будующее в модельном бизнесе. Сам актер никак не стал комментировать возможный роман с Камилой и девушка поддерживает его молчание.

Поэтому, на данный момент, не существует никаких доказательств, что между ними вспыхнул роман. Однако факт заключается в том, что парочка стала проводить все больше времени с друг другом.

Недавно они посетили горнолыжный курорт в Аспене, это один из самых известных горнолыжных куротов в Соединенных Штатах, который регулярно посещают десятки местных звезд и состоятельных людей.

Леонардо и Камилу заметили, когда они выходили из самолета. Они вышли по отдельности и старались скрыться от глаз окружающих. ДиКаприо , как обычно, был одет в повседневном стиле, и скрывался за солнцезащитными очками и кепкой.