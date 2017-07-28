Лидер Rammstein Тилль Линдеманн празднует 55-летие

Лидер всемирно известной группы Rammstein Тилль Линдеманн сегодня празднует свое 55-летие. Он родился 4 января 1963 года в Лейпциге (Германия). Фронтмен успешной группы признается, что не мог и мечтать о такой популярности.

Тилль Линдеманн имеет насыщенную биографию. В молодости у него все шло не так гладко, как ему хотелось. Из-за разных взглядов на жизнь он не ладил с отцом, который хотел, чтобы тот стал поэтом, однако тогда Линдеманна больше манил спорт. Он достиг больших успехов в профессиональном плавании, однако ему пришлось уйти из-за травмы.

После этого и началась его карьера музыканта. Теперь он известный вокалист, а также автор песен, является фронтменом метал-групп Rammstein, а также своего детища Lindemann, которое назвал в свою честь. Кроме того, в фильмографии артиста есть восемь фильмов. Он приобрел не только известность, но и любовь фанатов. По всему миру их миллионы. Сегодня в кругу друзей артист отметит свой 55 день рождения.