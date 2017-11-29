Высоцкий вновь "поднялся на сцену" на музыкальной премии "Чартова дюжина"

Зрители ежегодной музыкальной премии «Чартова дюжина» вновь услышали неповторимые композиции. Организаторы мероприятия порадовали присутствующих выступлением Владимира Высоцкого.

Мероприятие награждения музыкальной премией «Чартова дюжина» повергло гостей в шок, вышедшей на сцену звездой. На сцену, держа в руках гитару, поднялся Владимир Высоцкий.

Голограмма популярного советского исполнителя не только порадовала гостей любимыми песнями, но и периодически общалась со зрителями. Поклонники с удовольствием подпевали знаменитому поэту.

Отметим, что в конце лета прошлого года Владимир Высоцкий вошел в пятерку наиболее влиятельных россиян за прошедшие сто лет согласно рейтингу русской редакции.