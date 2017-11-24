Актер Александр Носик поддержал Putin Team, посетив детей-сирот

Следом за певицей Нюшей российский актёр театра и кино Александр Носик поддержал общественное движение Putin Team. В рамках благотворительной акции он приехал в Ижевск, навестив детей Республиканского детского дома и привезя с собой множество подарков.

Сын известного актера РСФСР Валерия Носика Александр Носик выступил в поддержку команды Путина, вступив в ряды участников общественного движения Putin Team. Фотоотчет своей деятельности он разместил в своем профиле фотосервиса Instagram. На снимке он запечатлен вместе с детьми из Республиканского детского дома. В комментариях к посту он написал, что хотел начать год с хороших поступков, и ему это удалось. К детям он приехал с сумками, полными сюрпризов и подарков.

Своих фанатов Александр Носик побудил также вносить свою лепту, чтобы в мире было больше добра. Они же, в свою очередь, высоко оценили такой поступок актера и поблагодарили его за щедрость.