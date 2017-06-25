Антон Гусев даже во время отпуска работает со своей женой

Антон Гусев и его супруга Виктория Романец отдыхают во время новогодних каникул в Праге. Супружеская пара успевает не только отдыхать, но и работать.

Экс-участники телепроекта "Дом-2" уже побывали на главных достопримечательностях в чешской столице, попробовали местные деликатесы, пошопились в магазинах, и побывали на концерте органной музыки.

Виктория регулярно делится с поклонниками в личном микроблоге яркими фотоснимками с путешествия. Антон также не остается в стороне и тоже, как и его супруга, опубликовал десяток фотографий на своей страничке в социальных сетях.

Он поделился с подписчиками, что очень рад путешествовать со своей любимой. Он совмещает приятное с полезным, и старается узнать как можно больше полезной информации.

Помимо этого он рассказал поклонникам, что некоторое время ему приходится проводить за работой. Он считает, что смена обстановки в целом меняет настроение.

Новый год пара встретила с новыми эмоциями, планами и целями. Фанаты влюбленной парочки были в восторге от ярких фотографий с романтического путешествия.

Они отметили, что Виктория и Антон выглядят отдохнувшими и свежими. Некоторые дали звездам "Дом-2" совет на совсем перехать в другую страну, чтобы забыть старые проблемы и начать жизнь с чистого листа.