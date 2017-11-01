Девятимесячная Алиса из Нальчика составила на концерте «компанию» Бузовой

Девятимесячная Алиса из Нальчика составила Бузовой «компанию» на концерте. Родители включили по национальному каналу предновогодний концерт, на котором в это время шла трансляция выступления певицы, и девочка стала ритмично отплясывать под ее «Хит-парад».

Мама девятимесячной Алисы из Нальчика опубликовала в Сети видеозапись, на которой ее малышка танцует «под звуки поцелуев». Женщина включила по телевизору концерт, на котором в преддверии Нового года выступали звезды отечественного шоу-бизнеса. Когда на сцене появилась Ольга Бузова, маленькая девочка заметно оживилась и стала плясать под ее песню «Хит-парад» из нового альбома.

Алиса еще не научилась ходить, но может стоять, если держится за какую-то опору. На видео она так обрадовалась, что даже отпустила кровать и держалась только одной рукой, чтобы другой тоже можно было двигать в такт. После этого на четвереньках она подползла к перевернутому стулу, схватилась за него и снова стала плясать.