Елизавета Боярская удивила поклонников новым образом

В своем закрытом Instagram-аккаунте Елизавета Боярская разместила фотографии в образе Бабы-Яги для спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити». Пользователи были удивлены внешним видом актрисы, но отметили, что Боярской хорошо в любом образе.

32-летняя Елизавета Боярская не стесняется показать себя в невыгодных образах и поделилась с подписчиками новыми фото, на которых она изображена с множеством морщин, седыми волосами и длинным носом. В комментариях к снимку Боярская отметила, что образ был создан для спектакля, в котором она играет роль Бабы-Яги.

Поклонники отметили, что образ Боярской дался легко и даже в нем она выглядит гармонично. Фанаты хвалили актрису за ее мастерство перевоплощения. Многие даже шутили, что Боярской можно остаться с таким видом и в обычной жизни.

Пользователи оценили открытость и чувство юмора Боярской, которая не стесняется показать себя в невыгодном образе, без макияжа и уложенных волос. Также Елизавета Боярская удивила поклонников и тем, что всегда находится в хорошем настроении и активно делится им с другими.