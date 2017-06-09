Ирина Шейк по-русски отметила Новый год

Ирина Шейк рассказала подписчикам о том, как отпраздновала Новый год. Русские корни дают о себе знать, а потому модель не отказала себе в удовольствии традиционно посмотреть фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а после прослушать обращении президента России Владимира Путина.

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк уже более десяти лет проживает в Соединеных Штатах Америки, однако вместе с этим ее тяга к Родине не пропала. Девушка родилась в Челябинской области, сейчас там живет ее сестра Татьяна. Новый год так и остался для модели важным праздником, и отмечала она его по-русски. Она решила посмотреть известный фильм «Ирония судьбы», а после сделала сестре видеозвонок и вместе с ней перед боем курантов посмотрела поздравление от Путина.

Видимо, супруг Ирины Шейк Брэдли Купер не стал праздновать вместе с ней, однако поддержал ее, временно взяв на себя заботу о маленькой дочери. СМИ опубликовали фотографии, на которых он вместе с ребенком садится в машину и уезжает, чтобы дать жене отдохнуть.