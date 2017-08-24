Юрий Слободян из Екатерина Токорева из «Дома-2» переезжают в Польшу

Экс-участники телестройки «Дом-2» Юрий Слободян и Екатерина Токорева планируют переезд в Польшу. Намерениями поделилась в своем Instagram-аккаунте сама Токорева.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина Токорева делится фотографиями и рассказывает о своей жизни с Юрием Слободяным. Пара, которая нашла друг друга на проекте «Дом-2» уже давно покинула телестройку и теперь живет своей жизнью.

Токорева призналась, что новогодние праздники они отмечают в Польше. По словам девушки, она и Слободян намерены остаться в Познани надолго и уже начали присматривать себе квартиру для покупки. Также Токорева отметила, что жилье в России не помешает им стать владельцами недвижимости в Польше.

Токорева и Слободян, как утверждает сама девушка, еще вернутся в Россию, но пока они хотят пожить без пристального внимания поклонников телепроекта «Дом-2». Бывшая участница телестройки также намерена перевезти в Польшу и своего кота, который сейчас находится на временной передержке у ее бабушки в России.